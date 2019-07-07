На Всесвітній Універсіаді-2019 сьогодні розіграють 31 комплект медалей
У четвертий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, кульовій стрільбі, регбі-7, настільному тенісі, тхеквондо та плаванні, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, водного поло, футболу і тенісу.
За три дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 37 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 30-те місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 12 ("золото"), 7 ("срібло"), 3 ("бронза")
Китай - 9, 2, 0
США - 7, 2, 4
Росія - 3, 10, 11
Республіка Корея - 3, 6, 6
Італія - 3, 5, 11
Франція - 2, 4, 1
Китайський Тайбей - 2, 3, 3
Чехія - 2, 0, 0
ПАР - 2, 0, 0
Мексика - 1, 3, 1
Словаччина - 1, 1, 2
Казахстан - 1, 0, 1
Польща - 1, 0, 1
Молдова - 1, 0, 1
Австрія - 1, 0, 0
Австралія - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 3, 1
Бразилія - 0, 1, 3
Велика Британія - 0, 1, 2
Індія - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Іран - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Азербайджан - 0, 1, 0
Узбекистан - 0, 0, 4
Румунія - 0, 0, 2
Туреччина - 0, 0, 2
Україна - 0, 0, 1
Канада - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Монголія - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Білорусь - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.