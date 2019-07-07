На Всесвітній Універсіаді-2019 сьогодні розіграють 31 комплект медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у неділю, 7 липня, розіграють 31 комплект нагород у дев'яти видах спорту.

У четвертий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, кульовій стрільбі, регбі-7, настільному тенісі, тхеквондо та плаванні, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, водного поло, футболу і тенісу.

За три дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 37 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало і 30-те місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 12 ("золото"), 7 ("срібло"), 3 ("бронза")

Китай - 9, 2, 0

США - 7, 2, 4

Росія - 3, 10, 11

Республіка Корея - 3, 6, 6

Італія - ​​3, 5, 11

Франція - 2, 4, 1

Китайський Тайбей - 2, 3, 3

Чехія - 2, 0, 0

ПАР - 2, 0, 0

Мексика - 1, 3, 1

Словаччина - 1, 1, 2

Казахстан - 1, 0, 1

Польща - 1, 0, 1

Молдова - 1, 0, 1

Австрія - 1, 0, 0

Австралія - ​​1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 3, 1

Бразилія - ​​0, 1, 3

Велика Британія - 0, 1, 2

Індія - 0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Іран - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Азербайджан - 0, 1, 0

Узбекистан - 0, 0, 4

Румунія - 0, 0, 2

Туреччина - 0, 0, 2

Україна - 0, 0, 1

Канада - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Монголія - ​​0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Білорусь - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.