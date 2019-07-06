Пляжний футбол: Україна поступилася Португалії у відборі Євроліги

Збірна України з пляжного футболу провела черговий матч першого відбіркового етапу Євроліги-2019 у португальському Назаре.

У другому турі групи 1 українці зустрічалися з господарями етапу командою Португалії, якій програли з результатом 1:3, повідомляє Укрінформ.

Рахунок відкрили португальці на 6-й хвилині, до перерви Ярослав Заворотний відновив рівновагу. У другому періоді піренейцям вдалося двічі "розписатися" у воротах "синьо-жовтих".

Португалія достроково стала першим учасником Суперфіналу Євроліги. Українській команді, аби приєднатися до португальців, потрібно виграти у третьому турі у команди Польщі, яка у додатковий час поступилася швейцарцям (6:7).

Нагадаємо, збірна України на старті відбору Євроліги здобула вольову перемогу над командою Швейцарії - 7:5.