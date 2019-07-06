Молчанов поступився у другому колі змішаного розряду на Вімблдоні
Укрінформ
Українсько-казахстанський мікст Денис Молчанов - Галина Воскобоєва достроково завершив виступ на Вімблдонському тенісному турнірі у Лондоні (Велика Британія) із призовим фондом 430 тис фунтів.
У другому колі змішаного розряду Молчанов та Воскобоєва у трьох сетах поступилися посіяним під першим номером бразильцю Бруно Соаресу і американці Ніколь Меліхар - 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 40 хвилин.
Відзначимо, що для Молчанова це був перший виступ у міксті.