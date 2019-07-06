Наставник ФК "Шахтар": Бланко-Лещук боротиметься за місце у складі "Шахтаря"

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував хід підготовки чемпіонів України до нового сезону.

Португальський наставник, зокрема, зазначив, що аргентинський форвард команди Густаво Есек'єль Бланко-Лещук боротиметься за місце у складі "гірників", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Команда прогресує, ще немає стартового складу. Ми спостерігаємо й отримуємо інформацію... Бланко-Лещук усього два дні тому приєднався до нас і повністю увійшов в гру. Це футболіст, який також бореться за місце у складі. Густаво працюватиме і пройде свій шлях у "Шахтарі", як і всі інші", - сказав тренер.

Як інформувало агентство, у п'ятницю на зборі в Австрії донеччани зіграли з рахунком 1:1 з німецькою командою "Юрдінген". Бланко-Лещук відзначився в цьому поєдинку голом на 62-й хвилині.