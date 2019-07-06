Людмила Кіченок поступилася у 2 колі парної сітки Вімблдона

Українсько-американський дует Людмила Кіченок/Ракель Атаво не зміг подолати друге коло парного розряду Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 тис фунтів.

У суботу Кіченок та Атаво у трьох сетах програли німецькому тандему Анна-Лена Фрідзам/Лаура Зігемунд - 6:2, 4:6, 0:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на лондонському корті 1 годину 48 хвилин.

У третьому раунді німецький дует зустрінеться з 2-ми номерами посіву Барборою Крейчиковою/Катержиною Синяковою з Чехіїі.

Як інформувало агентство, до 3-го кола парної сітки Вімблдона раніше вийшла сестра Людмили Кіченок Надія. Тепер разлм з Ебігейл Спірс вона гратиме з 7-м сіяним дуетом Ніколь Меліхар (США)/Квета Пешке (Чехія).