"Детройт Пістонс" подовжив угоду з українським баскетболістом Михайлюком

Клуб Національнї баскетбольної асоціації "Детройт Пістонс" подовжив контракт захисника національної збірної України Святослава Михайлюка на сезон-2019/2020.

Нині українець виборює місце в основі "Пістонс" в Літній лізі НБА у Лас-Вегасі, повідомляє прес-служба ФБУ.

Нагадаємо, що вихованець черкаської школи баскетболу Святослав Михайлюк після чотирьох років виступів за університет Канзаса був обраний на драфті НБА -2018 під загальним 47-м номером командою" Лос-Анджелес Лейкерс". За неї гравець провів більшу частину сезону, проте під час перерви на "Матч зірок" його обміняли до "Детройта" на досвідченого Реджі Буллока.

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У "Детройті" Михайлюк з'явитися на паркеті лише тричі, після чого отримав травму й вибув до кінця сезону.