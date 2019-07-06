Переходу Соболя в "Брюгге" посприяла рекомендація Моурінью

Керівництво бельгійського футбольного клубу "Брюгге" всерйоз підходило до питання вибору кандидатури лівого захисника команди на майбутній сезон.

Перед виходом на трансферний ринок, керівництво "Брюгге" провело ряд консультацій з авторитетними фахівцями, зібравши у них відомості з приводу кожного з наявних в шорт-листі кандидатів, повідомляє HLN.

У підсумку, як відомо, вибір "Брюгге" упав на українця Едуарда Соболя, який був орендуваний до кінця сезону у донецького "Шахтаря".

Відомо, що угоді в якійсь мірі посприяла порада Жозе Моурінью. Нині безробітний тренер зазначив, що під час перебування наставником англійського "Манчестер Юнайтед" його команда зустрічалася в Лізі Європи з луганською "Зорею", за яку грав Соболь. В очних поєдинках працьовитий українець справив враження на Моурінью, а тому той однозначно дав позитивну характеристику кандидатурі Едуарда.

Відзначимо, що за даними джерела, на Соболя, крім "Брюгге", претендували голландський "Аякс" і бельгійський "Кортрейк".

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