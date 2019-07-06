Переходу Соболя в

Переходу Соболя в "Брюгге" посприяла рекомендація Моурінью

Укрінформ
Керівництво бельгійського футбольного клубу "Брюгге" всерйоз підходило до питання вибору кандидатури лівого захисника команди на майбутній сезон.

Перед виходом на трансферний ринок, керівництво "Брюгге" провело ряд консультацій з авторитетними фахівцями, зібравши у них відомості з приводу кожного з наявних в шорт-листі кандидатів, повідомляє HLN.

У підсумку, як відомо, вибір "Брюгге" упав на українця Едуарда Соболя, який був орендуваний до кінця сезону у донецького "Шахтаря".

Відомо, що угоді в якійсь мірі посприяла порада Жозе Моурінью. Нині безробітний тренер зазначив, що під час перебування наставником англійського "Манчестер Юнайтед" його команда зустрічалася в Лізі Європи з луганською "Зорею", за яку грав Соболь. В очних поєдинках працьовитий українець справив враження на Моурінью, а тому той однозначно дав позитивну характеристику кандидатурі Едуарда.

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Відзначимо, що за даними джерела, на Соболя, крім "Брюгге", претендували голландський "Аякс" і бельгійський "Кортрейк".

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