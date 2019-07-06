Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 18 комплектів медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) в суботу, 6 липня, розіграють 18 комплектів нагород в шести видах спорту.

У третій медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, кульовій стрільбі та плаванні, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, настільного тенісу, водного поло, футболу, тенісу та регбі.

За два дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 35 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 7 ("золото"), 5 ("срібло"), 1 ("бронза")

США - 5, 2, 2

Китай - 5, 2, 0

Росія - 3, 6, 6

Республіка Корея - 3, 3, 4

Китайський Тайбей - 2, 2, 1

Чехія - 2, 0, 0

Франція - 1, 3, 0

Італія - ​​1, 2, 8

Мексика - 1, 1, 1

Польща - 1, 0, 1

Австрія - 1, 0, 0

Австралія - ​​1, 0, 0

ПАР - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 2, 1

Індія - 0, 1, 1

Словаччина - 0, 1, 1

Бразилія - ​​0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Азербайджан - 0, 1, 0

Голландія - 0, 1, 0

Румунія - 0, 0, 2

Узбекистан - 0, 0, 2

Велика Британія - 0, 0, 2

УКРАЇНА - 0, 0, 1

Канада - 0, 0, 1

Туреччина - 0, 0, 1

Казахстан - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Монголія - ​​0, 0, 1

Іран - 0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Білорусь - 0, 0, 1

Молдова - 0, 0, 1.