Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 18 комплектів медалей
У третій медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери в стрибках у воду, фехтуванні, спортивній гімнастиці, дзюдо, кульовій стрільбі та плаванні, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники баскетболу, волейболу, настільного тенісу, водного поло, футболу, тенісу та регбі.
За два дні в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 35 країн. В активі збірної України поки одна бронзова медаль дзюдоїстки Анни Антикало.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 7 ("золото"), 5 ("срібло"), 1 ("бронза")
США - 5, 2, 2
Китай - 5, 2, 0
Росія - 3, 6, 6
Республіка Корея - 3, 3, 4
Китайський Тайбей - 2, 2, 1
Чехія - 2, 0, 0
Франція - 1, 3, 0
Італія - 1, 2, 8
Мексика - 1, 1, 1
Польща - 1, 0, 1
Австрія - 1, 0, 0
Австралія - 1, 0, 0
ПАР - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 2, 1
Індія - 0, 1, 1
Словаччина - 0, 1, 1
Бразилія - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Азербайджан - 0, 1, 0
Голландія - 0, 1, 0
Румунія - 0, 0, 2
Узбекистан - 0, 0, 2
Велика Британія - 0, 0, 2
УКРАЇНА - 0, 0, 1
Канада - 0, 0, 1
Туреччина - 0, 0, 1
Казахстан - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Монголія - 0, 0, 1
Іран - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Білорусь - 0, 0, 1
Молдова - 0, 0, 1.