На дитячі спорткомплекси та басейни уряд виділив 350 мільйонів
Відповідні рішення ухвалено на засіданні Кабміну 5 липня, повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що в рамках політики розвитку дитячого та юнацького спорту Кабмін виділив загалом 350 млн грн на програми ремонту та будівництва пришкільних спортивних комплексів, а також 25-метрових і 50-метрових басейнів.
"Обсяг субвенції на оновлення і будівництво басейнів становить 200 млн грн. Гроші виділяються на 10 проектів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, субвенція на оновлення пришкільних спорткомплексів становить 150 млн грн.
Гроші виділяються більш ніж на 80 проектів, як у великих містах, так і в об’єднаних громадах.