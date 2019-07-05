На дитячі спорткомплекси та басейни уряд виділив 350 мільйонів

Кабінет Міністрів виділив 350 млн грн на реконструкцію та будівництво спорткомплексів у рамках політики розвитку дитячого та юнацького спорту.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні Кабміну 5 липня, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що в рамках політики розвитку дитячого та юнацького спорту Кабмін виділив загалом 350 млн грн на програми ремонту та будівництва пришкільних спортивних комплексів, а також 25-метрових і 50-метрових басейнів.

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"Обсяг субвенції на оновлення і будівництво басейнів становить 200 млн грн. Гроші виділяються на 10 проектів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, субвенція на оновлення пришкільних спорткомплексів становить 150 млн грн.

Гроші виділяються більш ніж на 80 проектів, як у великих містах, так і в об’єднаних громадах.