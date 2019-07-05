Козлова поступилася у другому колі парних змагань Вімблдона-2019
Укрінформ
Українка Катерина Козлова разом з австралійкою Ариною Родіоновою завершили виступи у парному розряді Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 фунти.
У п'ятницю українсько-австралійський дует програв у другому раунді 4-й сіяній парі Габріела Дабровські (Канада)/Іфань Сюй (Китай) - 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.
Зустріч у Лондоні тривала 45 хвилин.
У третьому колі переможниці зустрінуться з китайським тандемом Їн-Їн Дуань/Сайсай Чжен.