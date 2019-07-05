Українець Молчанов здолав стартове коло Вімблдона у міксті

Українсько-казахстанська змішана пара Денис Молчанов/Галина Воскобоєва вдало стартувала у міксті Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 430 тис фунтів.

5 липня Денис та Галина перемогли дует Юрген Мельцер (Австрія)/Анастасія Павлюченкова (Росія). 7:6 (8:6), 1:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 54 хвилини.

У другому раунді опонентами Молчанова та Воскобоєвої будуть Бруно Соарес (Бразилія) і Ніколь Меліхар (США).