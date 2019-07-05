Збірна України U-20 у складі 13 баскетболісток прибула на турнір в Іспанії

Жіноча збірна України U-20 з баскетболу виступить на турнірі в Іспанії в рамках підготовки до чемпіонату Європи (Дивізіон В).

5 липня збірна України U-20 прибула до міста Баракальдо (Іспанія), де зіграє на підготовчому турнірі. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. На змагання у складі збірної України прибули 13 баскетболісток: Світлана Боярчук, Уляна Дацько, Валерія Десятник, Оксана Фастова, Пасіко Гвічіані, Вероніка Любінець, Любов Пивоварова, Яна Рабчук, Влада Волошина, Дарина Завертайло, Дарина Дубровська, Вікторія Федоренко, Анжеліка Ляшко. Розклад змагань

6 липня

19:00 Україна — Іспанія U-19

21:15 Країна Басків — Бельгія U-19

7 липня

11:30 Матч за 3 місце

13:30 Фінал Читайте також: Жіноча збірна України з баскетболу програла і третій матч на Універсіаді-2019 Нагадаємо, чемпіонат Європи U-20 з баскетболу в Дивізіоні В пройде 3 - 11 серпня в Приштині (Косово). В груповому раунді підопічним Інни Кочубей протистоятимуть команди Ірландії та Великої Британії.