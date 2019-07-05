Кіченок досягла третього раунду парних змагань Вімблдона-2019

Кіченок досягла третього раунду парних змагань Вімблдона-2019

Укрінформ
Українська тенісистка Надія Кіченок подолала у п'ятницю друге коло парного розряду Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 фунти.

Разом із американкою Ебігейл Спірс українка у трьох сетах обіграла 12-й сіяний дует Кірстен Фліпкенс (Бельгія)/Юганна Ларссон (Швеція) - 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на лондонському корті 1 годину 5 хвилини.

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У третьому раунді Надія та Ебігейл зустрінуться з переможницями матчу Дезере Кравчик (США)/Джуліана Олмос (Мексика) - Ніколь Меліхар (США)/Квета Пешке (Чехія). 

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