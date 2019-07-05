Футболісти "Зорі" внічию провели другий спаринг на зборі в Словенії

Футболісти луганського клубу “Зоря” внічию провели другий спаринг на тренувальному зборі з Словенії.

Поєдинок “Зоря” (Луганськ) - “Хайдук” (Хорватія) відбувся 4 липня і закінчився з рахунком 1:1. Голами відзначилися Абу Ханн (51) і Simic (40). Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

“Триває рутинна робота луганської “Зорі” на навчально-тренувальних зборах команди в Словенії. Футболісти, звичайно, не дуже люблять такі навантаження, які тренерський штаб пропонує своїм підопічним, але, як глаголить істина - від цього нікуди не дітися”, - йдеться в повідомленні.

7 липня “Зоря” проведе черговий контрольний матч. Суперником луганчан стане сербський клуб “Пролетер”.

Як повідомлялося, перший товариський матч на тренувальному зборі в Словенії “Зоря” провела 1 липня проти німецької “Шкендії” - 3:0.

Навчально-тренувальний збір луганчан у Словенії триватиме до 12 липня. Усього команда планує провести 5 контрольних матчів.