Україна зібрала повний комплект медалей на ЧЄ-2019 з баскетболу серед ветеранів, який проходив у місті Алтея (Іспанія).

Жіноча збірна України з баскетболу серед гравців 35+ виграла "золото" чемпіонату Європи. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Срібні нагороди вибороли чоловіки та жінки в категорії 45+ та чоловіки в категорії 55+.

Бронзові медалі виборола чоловіча збірна України 40+.

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Як повідомлялося, у червні титул чемпіонів Європи виборола чоловіча збірна України з баскетболу серед ветеранів у віковій категорії 70-ти років. В іспанській Алтеї підопічні Володимира Карпухіна виграли чотири матчі з чотирьох.

Таким чином, в Алтеї Україна зібрала повний комплект медалей на ЧЄ-2019 з баскетболу серед ветеранів.