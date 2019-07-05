"Сампдорія" обмірковує пропозицію "Генка" щодо трансферу Малиновського - ЗМІ

Півзахисник бельгійського футбольного клубу “Генк” Руслан Малиновський має твердий намір перейти до чемпіонату Італії.

Представники “Сампдорії” і “Генка” вже певний час ведуть переговори, і наразі “Генк” висунув свої пропозиції переходу українського футболіста. Про це повідомив технічний директор “Генка” Дімітрі Де Конде.

“Мали бесіду з Малиновським, в якій він зізнався, що хоче залишити клуб і перебратися до чемпіонату Італії. Представники “Сампдорії” були тут минулого тижня і зробили нам пропозицію. Ми сформували для них зустрічну пропозицію, і вони вирішили її обміркувати. Імовірність переходу Малиновського дуже реальна”, - цитує Де Конде Sport Arena.

Інтерес до Малиновського підтвердив і президент “Сампдорії” Массімо Ферреро, за словами якого, “Генк” запросив за трансфер хавбека 12-13 млн євро.

"Ми спілкуємося щодо нього, і він нам дуже подобається. Вони запросили 12-13 мільйонів за нього. Я поліпшив пропозицію, але не думаю, що можу витратити такі гроші", - зазначив Ферреро.

Нагадаємо, Руслан Малиновський став гравцем “Генка” в січні 2016 року, а через півтора року бельгійці викупили його контракт у донецького “Шахтаря” за 3 млн євро.

Минулого сезону Руслан Малиновський відіграв у 51 матчі за “Генк” у всіх турнірах, забив 16 м’ячів та зробив 16 результативних передач. Українець допоміг клубу достроково виграти футбольний чемпіонат Бельгії.

“Сампдорія” в минулому розіграші Серії А посіла 9 місце.