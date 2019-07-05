Футболісти “Олександрії” готуються до заключного спарингу на зборі в Нідерландах

Другий тиждень навчально-тренувального збору в Нідерландах підходить до завершення.

6 липня футболісти “Олександрії” проведуть заключний з п’яти запланованих спарингів. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.

Цього разу суперником олександрійців у контрольному матчі стане бельгійський футбольний клуб “Стандард”.

Відео тренування команди в Тегелені:

Нагадаємо, попередній товариський матч футболісти “Олександрії” провели з німецьким "Дуйсбургом", який відбувся 2 липня і завершився з рахунком 2:1.