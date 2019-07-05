Дворазова чемпіонка світу біатлоністка Журавок отримала в подарунок квартиру в Сумах

Дворазова чемпіонка світу біатлоністка Журавок отримала в подарунок квартиру в Сумах

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Укрінформ
Володарка "Кришталевого глобусу" українська біатлоністка Юлія Журавок, яка двічі стала чемпіонкою світу серед юніорів та чемпіонкою Європи, днями отримала свій ще один довгоочікуваний приз – ключі від власного житла.

Ключі від нової квартири сумській біатлоністці Юлії Журавок вручив голова Сумської обласної ради Володимир Токар.

“Ми повинні підтримувати людей, які прославляють нашу область. А біатлон – один з тих видів спорту, який приносить славу не лише Сумщині, а й країні. Тому, коли до нас звернулася Федерація біатлону України з проханням допомогти придбати квартиру для сумчанки – перспективної спортсменки з біатлону Юлії Журавок, ми не відмовили. Депутати підтримали ініціативу, і ми виділили 250 тис. грн. Ще 500 тис. грн дала Федерація біатлону України.

Тому сьогодні у нас радісна подія – ми вручаємо нашій чемпіонці, відомій біатлоністці ключі від двокімнатної квартири. Це свого роду мотивація для того, щоб Юля на Олімпійських іграх 2020 року в Пекіні не думала про проблеми, а була налаштована на перемогу і завоювала “золото”, - цитує Токара пресслужба Сумської облради.

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Розділити зі спортсменкою радісну подію новосілля приїхав голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Він розповів, що це житло було дуже необхідне Юлі, бо вона була прописана в гуртожитку, їй не було де жити між зборами, тому Федерація пішла на такий крок і за допомогою обласної ради придбали квартиру.

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