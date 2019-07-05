Дворазова чемпіонка світу біатлоністка Журавок отримала в подарунок квартиру в Сумах

Володарка "Кришталевого глобусу" українська біатлоністка Юлія Журавок, яка двічі стала чемпіонкою світу серед юніорів та чемпіонкою Європи, днями отримала свій ще один довгоочікуваний приз – ключі від власного житла.

Ключі від нової квартири сумській біатлоністці Юлії Журавок вручив голова Сумської обласної ради Володимир Токар.

“Ми повинні підтримувати людей, які прославляють нашу область. А біатлон – один з тих видів спорту, який приносить славу не лише Сумщині, а й країні. Тому, коли до нас звернулася Федерація біатлону України з проханням допомогти придбати квартиру для сумчанки – перспективної спортсменки з біатлону Юлії Журавок, ми не відмовили. Депутати підтримали ініціативу, і ми виділили 250 тис. грн. Ще 500 тис. грн дала Федерація біатлону України.

Тому сьогодні у нас радісна подія – ми вручаємо нашій чемпіонці, відомій біатлоністці ключі від двокімнатної квартири. Це свого роду мотивація для того, щоб Юля на Олімпійських іграх 2020 року в Пекіні не думала про проблеми, а була налаштована на перемогу і завоювала “золото”, - цитує Токара пресслужба Сумської облради.

Розділити зі спортсменкою радісну подію новосілля приїхав голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Він розповів, що це житло було дуже необхідне Юлі, бо вона була прописана в гуртожитку, їй не було де жити між зборами, тому Федерація пішла на такий крок і за допомогою обласної ради придбали квартиру.