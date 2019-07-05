Збірна України з пляжного футболу стартує у відборі Євроліги-2019

Сьогодні збірна України з пляжного футболу проведе перший поєдинок відбіркового етапу Євроліги-2019.

Підопічні Євгена Варениці лише тиждень тому повернулися з Білорусі, де брали участь у ΙΙ Європейських іграх, а в середу, 3 липня, вирушили до Португалії, де в містечку Назаре пройде перший відбірковий етап Євроліги-2019. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Суперниками українців у групі 1 дивізіону А будуть Швейцарія, Португалія та Польща.

Розклад матчів за участю збірної України:

05.07.2019. Україна — Швейцарія. 17.15

06.07.2019. Україна — Португалія. 21.30

07.07.2019. Україна — Польща. 16.30

Головний тренер збірної України Євген Варениця, який через тимчасові проблеми зі здоров'ям не зміг вирушити до Португалії разом із командою, розповів про завдання команди на португальському відбірковому етапі.

“За новим регламентом турніру цього сезону в дивізіоні А Євроліги виступає лише 12 команд. До фінальної частини виходять вісім кращих збірних. І серед трьох відбіркових квартетів ми потрапили до найважчої групи. Наше завдання — набрати в ній мінімум п'ять очок, і цього має вистачити для виходу до Суперфіналу Євроліги. Інші групи набагато слабші, тому такі фаворити, як Іспанія, Італія, Росія чи Білорусь, без проблем мають виходити до фінальної частини турніру”, - сказав Варениця.