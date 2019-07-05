Український баскетболіст Липовий подовжив контракт із грецьким "Промітеасом"

Захисник національної збірної України з баскетболу Олександр Липовий подовжив контракт із віце-чемпіоном Греції клубом "Промітеас".

Олександр Липовий уклав нову 2-річну угоду з грецьким клубом і виступатиме за "Промітеас" до 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Минулого сезону Липовий відіграв за "Промітеас" у 36 матчах чемпіонату Греції, в середньому проводив на майданчику 23.7 хвилини, набирав 8.7 очка, робив 3.5 підбирання та 2.1 передачі.

Із “Промітеасом” Олександр Липовий став фіналістом плей-офф чемпіонату Греції, в якому команда поступилася “Панатінаїкосу” (0:3).