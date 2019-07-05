Марченко програв лідерам посіву в парному чвертьфіналі турніру ATP в Реканаті

Український тенісист Ілля Марченко залишає тенісні змагання в Італії після поразки від лідерів посіву в парному чвертьфіналі.

У парному чвертьфіналі турніру "GUZZINI CHALLENGER" (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 46 тис. 600 доларів Ілля Марченко і його напарник з Австрії Юрій Родіонов програли першим сіяним, дуету Ханс Подлипник-Кастільо (Чилі) / Трістан-Самуель Вайссборн (Австрія) з рахунком 2:6, 4:6. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав 1 годину. Марченко і Родіонов упустили 3 гейми на своїй подачі й не оформили жодного брейку.

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Нагадаємо, що в одиночному розряді Ілля Марченко зачохлив ракетку на турнірі в Реканаті (Італія) після поразки від Сергія Стаховського в другому колі.

Фото: Greta Bartomeoli