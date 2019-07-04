Вімблдон: Людмила Кіченок вийшла до другого кола парного розряду

Українсько-американський дует Людмила Кіченок - Ракель Атава успішно стартував на Вімблдонському тенісному турнірі серії Grand Slam в Лондоні (Велика Британія) з призовим фондом £2,292 млн.

У матчі першого кола посіяні під 16-м номером Кіченок і Атава обіграли Менді Мінеллі з Люксембургу та британку Гізер Вотсон - 6:4, 1:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.

За вихід до третього раунду змагань Кіченок і Атава зустрінуться з німецьким тандемом Анна-Лєна Фрідзам - Лаура Зігемунд, який в свою чергу здобув вольову перемогу над китайською парою Шуай Пен - Чжаосюань Ян - 4:6, 7:5, 8:6.

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Вімблдонський турнір завершиться 13 липня.