Стаховський не зміг пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру в Італії

Українець Сергій Стаховський достроково зачохлив ракетку на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Реканаті (Італія) із призовим фондом 46,6 тис. євро.

У матчі за вихід до чвертьфіналу змагань посіяний під 4-м номером Стаховський за 2 години поступився хорвату Віктору Галовичу - 7:5, 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

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За вихід до 1/2 фіналу Галович зустрінеться зі словаком Лукашем Лацко, який у свою чергу взяв гору над Еміліо Гомесом з Еквадору - 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.