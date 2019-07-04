Вімблдон: Ястремська завершила виступ у парному розряді

Українсько-російський дует Даяна Ястремська - Анастасія Потапова достроково завершив виступ у парному розряді Вімблдонского турніру серії Grand Slam в Лондоні (Велика Британія) з призовим фондом £2,292 млн.

У другому колі змагань Ястремська і Потапова поступилися американками Дженніфер Брейді і Елісон Риск - 4:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Ястремська 5 липня проведе на Вімблдоні поєдинок третього кола одиночного розряду, в якому зустрінеться з Вікторією Голубич зі Швейцарії.