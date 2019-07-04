Досвідчений воротар Буффон підписав з “Ювентусом” контракт на 1 рік

Після року перебування в паризькому футбольному клубі “ПСЖ” воротар Джанлуїджі Буффон повернувся до італійського “Ювентуса”.

4 липня 41-річний італійський воротар пройшов медобстеження в “Ювентусі”, після чого підписав контракт із туринським клубом на 1 рік. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Ювентус”.

“Ласкаво просимо додому! Джанлуїджі Буффон повернувся до “Ювентуса”, чудова історія триває. Однорічний контракт зв’яже його з “Ювентусом” до 30 червня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, досвідчений воротар Джанлуїджі Буффон перейшов до французького “Парі Сен-Жермен” влітку 2018 року на правах вільного агента після 17 років перебування в “Ювентусі”. Контракт футболіста з парижанами був розрахований до нинішнього літа.

Минулого сезону воротар зіграв за "ПСЖ" у 25 поєдинках у всіх турнірах, а також виграв чемпіонат Франції (Лігу 1).