Соболь провів перше тренування з футболістами бельгійського “Брюгге”

Новоспечений захисник бельгійського футбольного клубу “Брюгге” Едуард Соболь, про оренду якого у донецького “Шахтаря” клуб повідомив 4 липня, провів із командою перше тренування.

Фото свого першого тренування з футболістами “Брюгге” Едуард Соболь поділився у своєму Instagram.

“Перше тренування”, - підписав фото 24-річний гравець збірної України.

Нагадаємо, сьогодні офіційний сайт бельгійського футбольного клубу “Брюгге” повідомив про оренду захисника донецького “Шахтаря” Едуарда Соболя. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу.

“Брюгге” за результатами минулого сезону посів 2 місце у футбольному чемпіонаті Бельгії.

Фото: FKJABLONEC.CZ