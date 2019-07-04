Соболь провів перше тренування з футболістами бельгійського “Брюгге”

Соболь провів перше тренування з футболістами бельгійського “Брюгге”

Фото
Укрінформ
Новоспечений захисник бельгійського футбольного клубу “Брюгге” Едуард Соболь, про оренду якого у донецького “Шахтаря” клуб повідомив 4 липня, провів із командою перше тренування.

Фото свого першого тренування з футболістами “Брюгге” Едуард Соболь поділився у своєму Instagram.

“Перше тренування”, - підписав фото 24-річний гравець збірної України.

I’m very happy to be here

Допис, поширений SobolEduard⚽️🏃🏻 (@sobol_eduard)

Нагадаємо, сьогодні офіційний сайт бельгійського футбольного клубу “Брюгге” повідомив про оренду захисника донецького “Шахтаря” Едуарда Соболя. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу.

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“Брюгге” за результатами минулого сезону посів 2 місце у футбольному чемпіонаті Бельгії.

Фото: FKJABLONEC.CZ

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