Соболь провів перше тренування з футболістами бельгійського “Брюгге”
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Укрінформ
Новоспечений захисник бельгійського футбольного клубу “Брюгге” Едуард Соболь, про оренду якого у донецького “Шахтаря” клуб повідомив 4 липня, провів із командою перше тренування.
Фото свого першого тренування з футболістами “Брюгге” Едуард Соболь поділився у своєму Instagram.
“Перше тренування”, - підписав фото 24-річний гравець збірної України.
Нагадаємо, сьогодні офіційний сайт бельгійського футбольного клубу “Брюгге” повідомив про оренду захисника донецького “Шахтаря” Едуарда Соболя. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу.
“Брюгге” за результатами минулого сезону посів 2 місце у футбольному чемпіонаті Бельгії.
Фото: FKJABLONEC.CZ