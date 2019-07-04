“Шахтар” поділився секретами проживання в готелі-замку на зборі в Австрії

3 липня команда донецького футбольного клубу “Шахтар” прибула до Фельдена (Австрія) на другий тренувальний збір, де зупинилася в готелі-замку Falkensteiner Schlosshotel.

На відео, яке сьогодні з’явилося на YouTube-каналі “Шахтаря”, Дар’я Ракицька провела екскурсію по готелю, в якому футболісти “Шахтаря” не лише живуть, а й проводять тренування.

Готель-замок Falkensteiner Schlosshotel має тренажерний зал, кімнату для теорії та багато іншого.

Як повідомлялося, на другому етапі підготовки, який триватиме до 12 липня, підопічні Луїша Каштру проведуть 5 контрольних матчів.

5 липня

13.00. “Шахтар” - “Юрдінген” (Крефельд, Німеччина)

18.00. “Шахтар” - “Копенгаген” (Копенгаген, Данія)

8 липня

13.00. “Шахтар” - “Пролетер” (Нові-Сад, Сербія)

19.00. “Шахтар” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрія)

11 липня

18:30. “Шахтар” - АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр)

