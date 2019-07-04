Кіченок пройшла до другого раунду змагань пар Вімблдона-2019

Українська тенісистка Надія Кіченок подолала перше коло парного розряду Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 фунти.

Разом із американкою Ебігейл Спірс українка у трьох сетах обіграла тандем Софія Кенін (США) - Андреа Петкович (Німеччина) - 4:6, 6:0, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на лондонському корті 1 годину 34 хвилини.

У наступному раунді українсько-американський дует зустрінеться з 12-ю сіяною парою Кірстен Фліпкенс (Бельгія) - Юганна Ларссон (Швеція).

Як інформувало агентство, раніше до другого раунду парних змагань Вімблдона-2019 вийшли українки Леся Цуренко (разом з білорускою Олександрою Соснович) та Катерина Козлова (з австралійкою Ариною Родіоновою).

Сьогодні на корт також вийде українсько-російський дует Даяна Ястремська/Анастасія Потапова, який зіграє з американками Дженніфер Брейді та Елісон Риск. Українсько-американська пара Людмила Кіченок/Ракель Атаво, у свою чергу, проведе матч проти Менді Мінелли (Люксембург) і Гізер Вотсон (Велика Британія).