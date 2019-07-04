Холопов окреслив найближчі плани жіночої збірної України з баскетболу 3х3

Головний тренер жіночої національної збірної України з баскетболу 3х3 Володимир Холопов розповів про найближчі плани команди.

Володимир Холопов, зокрема, зазначив, що команда планує виступити на міжнародних турнірах серії Masters, перший з яких пройде в Ліньяно (Італія).

“У нас є план підготовки і план ігор національної збірної України, який включає в себе виступи на турнірах серії Masters, де виступають команди зі всього світу. На жаль, нам не вдається запросити до команди всіх найсильніших: у Анни Ольховик травма, у когось плани не співпадають із планами підготовки національної збірної. Якихось важілів впливу на гравців немає. У той же час, гравці, які зараз знаходяться у таборі збірної, готуються до виїзду на Masters в Ліньяно, Італія. У команді зараз Євгенія Спітковська, Наталія Цюбик, Христина Філевич та Олена Бойко. Вони матимуть можливість показати себе на найвищому рівні”, - цитує Холопова пресслужба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, 30 серпня - 1 вересня в угорському Дебрецені пройде фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Чоловіча та жіноча збірні України автоматично отримали місця на чемпіонаті Європи завдяки високому національному рейтингу. Загалом на Євробаскеті-2019 виступатимуть 24 команди з 16-ти країн. По 12 збірних у чоловіків та жінок.