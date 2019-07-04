Снігур виступить у фінальному матчі престижного юніорського турніру у Рогемптоні

Снігур виступить у фінальному матчі престижного юніорського турніру у Рогемптоні

Укрінформ
Киянка Дарина Снігур має шанс здобути титул на великому юнацькому тенісному турнірі першої категорії Junior International у передмісті Лондона Рогемптоні.

У півфінальному поєдинку 17-річна українка, яка посіяна під 15-им номером, обіграла француженку Діану Паррі (3) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ.

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У грі за титул турніру Дарина зустрінеться з переможницею американського протистояння Алекса Ноель (8) - Гаррікейн Тайра Блек (8).

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