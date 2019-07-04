Стаховський прокоментував перемогу над Марченком в українському дербі в Реканаті

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував перемогу над співвітчизником Іллею Марченком у другому колі "челленджера" в Італії.

Сергій Стаховський, зокрема, зазначив, що матч був важким, його опонент постійно тиснув і створював важкі ситуації.

"Це був дійсно важкий матч. Марченко постійно був у грі і весь час тиснув, я багато разів опинявся у важкій ситуації. І до того ж, це був мій перший матч на турнірі цього року. Наступний поєдинок проти Віктора Галовіча буде ще одним важким випробуванням для мене", - цитує Стаховського БТУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 липня українець Сергій Стаховський обіграв свого співвітчизника Іллю Марченка на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Реканаті (Італія) з призовим фондом 46,6 тисяч євро. Стаховський переміг Марченка в 1/8 фіналу змагань з рахунком 7:6 (7:4),3:6, 7:5. Поєдинок тривав 2 год 40 хв і по ходу зустрічі обидва зверталися за допомогою до фізіо.

Суперником посіяного під 4-м номером Стаховського у чвертьфіналі італійського турніру буде 13-та "ракетка" змагань хорват Віктор Галович. Ілля Марченко продовжить свій виступ в парному розряді.

Фото: Greta Bartomeoli