Китайська стрибунка у воду Сон стала першою чемпіонкою Всесвітньої Універсіади-2019

У Неаполі (Італія) в четвер, 4 липня, стартував перший медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади, перший комплект нагород студентських Ігор-2019 розіграно в стрибках у воду серед жінок з метрового трампліну.

Два перших місця посіли китаянки. Першою чемпіонкою Універсіади стала Сон Шоулін (258,35 бала), "срібло" - у Ву Чуньтін (256,30). Призову трійку замкнула американка Дар'я Ленц (244,25), повідомляє Укрінформ. Українка Діана Шелестюк посіла 16-е місце (201,05 в кваліфікації). Читайте також: Українські баскетболісти розгромили китайців на Всесвітній Універсіаді Всесвітня Універсіада в Неаполі пройде до 14 липня.