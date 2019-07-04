Тренер збірної України з боксу: Кемпбелл непоганий боксер, але Ломаченко на голову вищий

Головний тренер жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко поділився думками про бій за титули WBA. WBO і WBC у легкій вазі між Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом.

Наставник зазначив, що майстерність українського боксера є значно вищою, повідомляє XSport.

"Я чекаю на дуже цікавий, видовищний поєдинок. Зустрічаються все-таки два олімпійські чемпіони, бій буде гідний. За Кемпбеллом я стежив ще коли він був аматором. Це досить непоганий боксер, але Василь на голову вищий за нього за майстерністю. Сильні сторони Василя? Швидкість, тактична грамотність, він зі своїм батьком завжди добре планують поєдинки. Все, що планують, у них виходить. Крім того, Ломаченко завжди краще готовий фізично, ніж усі інші боксери", - сказав Гордієнко.

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Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл має відбутися 31 серпня у Лондоні.