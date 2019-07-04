Збірна України з регбі-7 у відборі на Олімпіаду-2020 зіграє з Ірландією, Іспанією і Росією

В Колом'ї (Франція) 13-14 липня пройде відбірковий турнір чоловічих команд з регбі-7 на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо (Японія).

За підсумками жеребкування збірна України почне відбір в групі В матчами з командами Ірландії, Іспанії та Росії, повідомляє Укрінформ. Олімпійську путівку отримає переможець турніру, а команди, які посядуть друге і третє місця, продовжать боротьбу в наступному відбірковому турнірі. Читайте також: Сергій Бубка: Українці феєрично виступили на Європейських іграх Регбі-7, олімпійський відбірковий турнір серед чоловічих команд:

група А - Франція, Португалія, Італія, Угорщина;

група В - Україна, Ірландія, Іспанія, Росія;

група С - Англія, Німеччина, Грузія, Литва.