Після року перебування в паризькому футбольному клубі “ПСЖ” Джанлуїджі Буффон готується повернутися до італійського “Ювентуса”.

41-річний італійський воротар погодився на роль запасного воротаря і сьогодні вранці прибув до “Ювентуса” на медобстеження. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Ювентус”.

“Буффон прибув на медобстеження”, - йдеться в повідомленні.

Досвідчений воротар Джанлуїджі Буффон проходить медобстеження в "Ювентусі" / Фото: ФК "Ювентус"

Нагадаємо, досвідчений воротар Джанлуїджі Буффон перейшов до французького “Парі Сен-Жермен” влітку 2018 року на правах вільного агента після 17 років перебування в “Ювентусі”. Контракт футболіста з парижанами був розрахований до нинішнього літа.

Минулого сезону воротар зіграв за "ПСЖ" у 25 поєдинках у всіх турнірах, а також виграв чемпіонат Франції (Лігу 1).