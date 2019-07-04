15-річна сенсація Вімблдона-2019 Корі Гауфф націлилася на перемогу

15-річна сенсація Вімблдонського турніру американська тенісистка Корі Гауфф розповіла про свою мету на змаганнях у Лондоні.

Корі Гауфф після виходу до третього кола Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів, зокрема, зазначила, що її мета - перемога в фіналі. Про це повідомляє БТУ.

Юна американка виграла вже 5 матчів поспіль на Вімблдоні-2019, не програвши при цьому жодного сету і не загубивши більше 4 геймів за сет. У першому раунді Гауфф перемогла володарку семи трофеїв на турнірах Grand Slam Вінус Вільямс, а вчора, 3 липня, обіграла півфіналістку Вімблдона-2017 Магдалену Рибарікову.

Поєдинок Корі Гауфф (США, Q) - Магдалена Рибарікова (Словаччина) другого раунду турніру в Лондоні закінчився з рахунком 6:3, 6:3.

Відео фінального розіграшу:

15-річна американська тенісистка Корі Гауфф (№313 WTA) отримала wild card в кваліфікацію Вімблдона і є наймолодшою учасницею турніру. Перемога у другому раунді забезпечить їй дебют у топ-200 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками турніру.

У третьому колі Гауфф зіграє проти Полони Херцог зі Словенії.

Фото: AELTC