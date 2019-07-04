Соболь перейшов в оренду до "Брюгге" на один сезон
Офіційно
Укрінформ
Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Едуард Соболь став гравцем бельгійського “Брюгге”.
Едуард Соболь перейшов до “Брюгге” на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Брюгге”.
“Клуб домовився з “Шахтаром” щодо оренди Едуарда Соболя. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24-річний гравець збірної України з футболу Едуард Соболь останні 2 роки провів в оренді в чемпіонаті Чехії: після “Славії” він провів сезон в “Яблонці”. Минулого сезону Едуард Соболь взяв участь у 27 матчах “Яблонця”, забив 1 м’яч і зробив 3 результативні передачі.
“Брюгге” за результатами минулого сезону посів 2 місце у футбольному чемпіонаті Бельгії.