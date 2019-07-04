Стаховський переміг Марченка в українському дербі на тенісному турнірі в Італії

Українець Сергій Стаховський обіграв свого співвітчизника Іллю Марченка на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Реканаті (Італія) із призовим фондом 46,6 тисяч євро.

Стаховський за 2 години 40 хвилин переміг Марченка у протистоянні 1/8 фіналу змагань з рахунком 7:6 (7:4),3:6, 7:5, повідомляє Укрінформ.

Суперником посіяного під 4-м номером Стаховського у чвертьфіналі італійського турніру буде 13-та "ракетка" змагань хорват Віктор Галович, який у свою чергу взяв гору над росіянином Павлом Котовим - 7:6 (7:4), 6:4.