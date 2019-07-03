Цуренко пройшла до другого раунду парної сітки Вімблдону-2019

Друга "ракетка" України Леся Цуренко подолала перше коло парного розряду Вімблдонського тенісного турніру серії Grand Slam у Лондоні (Велика Британія) із призовим фондом £2,292 млн.

Разом з білорускою Олександрою Соснович українка у трьох сетах обіграла швейцарсько-американський тандем Тімеа Бачинські - Бернарда Пера - 6:4, 4:6, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 49 хвилин.

У другому колі змагань Цуренко і Соснович зустрінуться з 2-ю сіяною парою Барбора Крейчикова - Катержина Синякова з Чехії.

Нагадаємо, на старті одиночного розряду Цуренко (32-й номер "посіву") поступилася чеській тенісистці Барборі Стрицовій (54) - 3:6, 2:6.