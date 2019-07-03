Баскетбол. Команда з лідером, але не команда-лідер

Українки не змогли пробитися в плейоф Євробаскету-2019

Завершився перший етап жіночого Євробаскету-2019, що проходить у Сербії та Латвії. Ризька частина ігор закінчилася. Тепер, починаючи з чвертьфіналів, усі матчі проходитимуть тільки в Сербії, столичному Белграді.

На жаль, наша збірна не порадувала. Програвши всі три матчі, збірна України втратила надії на вихід у плейоф. Після нас, на день пізніше з турніру вилетіли й господарки турніру – збірна Латвії. А далі, крім явних фаворитів – збірної Іспанії, в чвертьфінал з нашої групи пройшли британки, чиї шанси напередодні розцінювалися не високо – «темні конячки».

СТАРТ – ПРИВОДИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ

Розклад ігор нашої команди здавався оптимальним. У перший ігровий день зустрічалися Латвія та Великобританія, Україна й Іспанія. У командних видах спорту вважається, що з явним фаворитом краще грати на відкритті турніру – є надія, що суперник ще не піймав ритм, не розігрався – і можна зловити його на цьому, здобувши перемогу. А в іншому матчі, згідно з турнірними розкладами, нам варто було вболівати за Латвію, оскільки в другому турі нас очікувала гра з ними. І краще зустрічатися з командою, яка напередодні виграла, аніж з тією, що ризикує вилетіти, та ще й на домашній першості.

Втім, всі ці розрахунки дуже швидко пішли шкереберть. Латвія, жваво розпочавши гру з британками, програла вже першу чверть 17:24. І далі весь час відставала. Щоправда, до великої перерви латвійкам вдалося скоротити відставання до двох очок 39:41, а в середині третьої чверті – навіть зрівняти рахунок 47:47. Але це був їхній пік, після чого у вирішальні моменти латишки помилялися раз у раз. А британки, навпаки, – в момент, коли здавалося, що шальки терезів можуть качнути в зворотний бік, добивали суперниць точним триочковим кидком. У підсумку перевага британок була переконливою 74:60. Лідер збірної Латвії Еліна Дікеулаку після фінальної сирени не могла стримати сліз.

А наші – дуже хвацько почали гру з іспанками, повівши в рахунку. Потужна Аліна Ягупова раз по раз продавлювала оборону не таких уже й габаритних іспанок. Як тільки ті наздоганяли нас, включала свою "гармату" Аріна Білоцерківська: три триочкових за чверть – це сильно. Так ми першу чверть виграли 23:19.

Але в другій чверті іспанки додали в пресингу, на підборах – і наша гра почала давати збої. Втім, команда не опускала руки й до великої перерви відставання було невеличке 42:47. Та в третій чверті суперниці пішли у відрив – і далі зуміли його утримати. У підсумку – 77:95.

Таким чином, у другому турі зустрічалися невдахи першого – Латвія–Україна. Ще одна поразка робила шанси на вихід до наступного етапу дуже проблематичними. Втім, перед цією грою у нас були приводи для оптимізму: результативна гра в атаці; рекордна кількість очок, набрана Ягуповою в грі з чемпіонками Європи – 38.

ПОРАЗКА ТА ВИЛІТ З ТУРНІРУ

Зустріч з латвійською збірною почалася нервово: відчувалося, що над командами тяжіє відповідальність за результат. У першій чверті гра йшла очко в очко, але в підсумку ми її все ж програли 14:15. Друга чверть спочатку йшла так само рівно, на гойдалках. І за 45 секунд до кінця першої половини гри ми поступалися лише трьома очками. Але в швидкісній грі й влаштованій командами «перестрілці» наші поступилися. Особливо дошкульним був точний триочковий Кресліної за три секунди до сирени. Отже на велику перерву ми пішли, поступаючись 7 очок – 41:34. Не катастрофа, але дуже прикро.

Далі латишки просто зубами трималися за таку різницю в рахунку, граючи строго в обороні й різноманітно в атаці. Нашим баскетболісткам так і не вдалося наблизитися до суперниць більше, ніж на 5 очок. У підсумку – поразка – 82:74. Варто також відзначити, що в суперечці лідерів Дікеулаку випередила нашу Ягупову – 33:28.

В останньому матчі з британками українській команді потрібна була тільки перемога, бажано з великим рахунком. Гра для нас не задалася з самого початку. Суперниці з першої ж чверті пішли вперед. Після першої половини гри Україна програвала 24:35. Але наші зуміли додати в третій чверті. Два дальніх кидки Ягупової, хороша гра Науменко (в якої день гри припав на день народження) – і на останню перерву, перед четвертою чвертю наші пішли, ведучи в рахунку 45:44. Невже настав перелом?

Перші хвилини останньої чверті точилася вперта, очко в очко, гра – 49:49. Але потім у нашої команди, що грала в кінцівці з короткою лавою запасних, у шість гравчинь, скінчилися сили – і цілих п'ять хвилин наші ніяк не могли подолати оборону суперниць. Британки пішли у відрив 49:62. У підсумку – третя поспіль поразка: 54:68.

І настав час підбивати невтішні підсумки.

ТРЕНЕР – ЛІДЕР – КОЛЕКТИВ

Невдалий виступ на жіночому Євробаскеті – не привід впадати в істерику. Наша команда не була байдужою і боролася в кожному матчі. Але у вирішальних моментах суперниці щоразу виявлялися сильнішими. Наш коуч, чорногорець Горан Бошкович – досвідчений тренер, але йому не вдавалося досягти перелому. І наша команда виявилася єдиною на турнірі, яка не домоглася жодної перемоги. Прикро.

Про лідера. Аліна Ягупова, безумовно, – дуже сильна гравчиня. І в індивідуальній статистиці після першого етапу турніру вона очолила список кращих. Сьогодні – вона обличчя команди, українську збірну неможливо уявити без неї. Але наявність одного, яскраво вираженого лідера таїть у собі небезпеку.

Ні для кого не секрет, що на підготовчому етапі в збірній виник конфлікт між Ягуповою та натуралізованою американкою Деандре Мосс. Бошковичу не вдалося примирити опоненток – і Мосс довелося поїхати зі зборів. Але ж у нашої команди не така довга лава, щоб розкидатися досвідченими гравцями.

Викликають тривогу й пояснення, що їх дала засмучена Ягупова після закінчення турніру: «У нас не було загальної дисципліни, не було командного духу, не було єдиного переможного настрою. Повірте, я, як капітан, намагалася згуртувати дівчат. Але частина гравчинь мене просто не слухають і не сприймають, як капітана, – що я не робила б. Я не хочу переходити на особистості та не хочу нікого ображати. Але єдиного колективу не було».

«Частина гравців»! Тобто справа – не в одній Мосс. Як же бачить лідер нашої збірної майбутнє цієї команди? «Нам тепер тільки залишається працювати далі, формувати нову команду, яка здатна прогресувати, а не регресувати, як було зараз. Я вважаю, що потрібно оновлювати збірну й запрошувати гравчинь, які горять бажанням тренуватися, грати, боротися, битися за результат до останньої секунди, а не вийти – і пограти так, для себе».

Погодьтеся, це більше схоже на слова тренера, а не гравця, нехай навіть лідера збірної. І, судячи з цього, можна припустити, що у Ягупової – конфлікт зі значною частиною цієї команди. Це не може не турбувати.

Турнір закінчено. Гравці й тренерський штаб роз'їхалися на відпочинок. І участь у Олімпіаді-2020 нам уже не «світить». Але життя продовжується. Баскетбольна Україна наразі застигла в очікуванні найважливішого для неї рішення. 15 липня буде обрана країна-господарка жіночого Євробаскету-2021. Україна має шанси отримати цей статус. І від того, яким буде рішення баскетбольних чиновників, залежать плани підготовки нашої збірної на наступні два роки.

ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ ТА АВТОРСЬКІ ПРОГНОЗИ

Ну, й кілька слів – про інші команди та приймаючу сторону – Латвію.

Тут, за традицією, все було добре організовано й проведено. Ввічливі, уважні волонтери та стюарди. Гарячі обіди, кава з десертом кожного ігрового дня, не кажучи вже про безрозмірний резерв мінеральної води.

Але, як відомо, нічого безкоштовного в світі не буває. Наприкінці червня, незадовго до відкриття турніру, з’ясувалося, що бюджет латвійської частини першості має дефіцит у 196 тисяч євро. Для того, щоб покрити цю суму, Латвійський баскетбольний союз провів переговори з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) і взяв кредит у 100 тисяч євро. Сума, яка залишилася, була покрита за рахунок інших позикових коштів. Погодьтеся, хороший приклад самостійної господарської діяльності спортивної федерації, яка не сподівається тільки на допомогу держави.

Зі Швеції приїхало найбільше вболівальників. І це допомогло

Із груп А і В, які грали в ризькій частини турніру, найбільше враження справили фаворити – збірні Іспанії та Франції. Вони й пробилися безпосередньо до чвертьфіналу. Тепер 4 липня в 1/4-й зустрінуться Сербія–Швеція, Іспанія–Росія, Угорщина–Великобританія, Франція–Бельгія.

У грі фаворити – збірна Франції

Завжди цікаво пограти в “угадайку”. Я ставлю на фінал Іспанія–Франція. І на перемогу Франції. Два роки тому в фіналі Євробаскету-2017 зустрічалися вони ж, але тоді перемогли іспанки. Час брати реванш. Як на мене, француженки на цьому турнірі виглядають цікавішими, натхненнішими та з більшим запасом міцності.

Олег Кудрін, Рига

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