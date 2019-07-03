Баскетбол. Команда з лідером, але не команда-лідер
Завершився перший етап жіночого Євробаскету-2019, що проходить у Сербії та Латвії. Ризька частина ігор закінчилася. Тепер, починаючи з чвертьфіналів, усі матчі проходитимуть тільки в Сербії, столичному Белграді.
На жаль, наша збірна не порадувала. Програвши всі три матчі, збірна України втратила надії на вихід у плейоф. Після нас, на день пізніше з турніру вилетіли й господарки турніру – збірна Латвії. А далі, крім явних фаворитів – збірної Іспанії, в чвертьфінал з нашої групи пройшли британки, чиї шанси напередодні розцінювалися не високо – «темні конячки».
СТАРТ – ПРИВОДИ ДЛЯ ОПТИМІЗМУ
Розклад ігор нашої команди здавався оптимальним. У перший ігровий день зустрічалися Латвія та Великобританія, Україна й Іспанія. У командних видах спорту вважається, що з явним фаворитом краще грати на відкритті турніру – є надія, що суперник ще не піймав ритм, не розігрався – і можна зловити його на цьому, здобувши перемогу. А в іншому матчі, згідно з турнірними розкладами, нам варто було вболівати за Латвію, оскільки в другому турі нас очікувала гра з ними. І краще зустрічатися з командою, яка напередодні виграла, аніж з тією, що ризикує вилетіти, та ще й на домашній першості.
Втім, всі ці розрахунки дуже швидко пішли шкереберть. Латвія, жваво розпочавши гру з британками, програла вже першу чверть 17:24. І далі весь час відставала. Щоправда, до великої перерви латвійкам вдалося скоротити відставання до двох очок 39:41, а в середині третьої чверті – навіть зрівняти рахунок 47:47. Але це був їхній пік, після чого у вирішальні моменти латишки помилялися раз у раз. А британки, навпаки, – в момент, коли здавалося, що шальки терезів можуть качнути в зворотний бік, добивали суперниць точним триочковим кидком. У підсумку перевага британок була переконливою 74:60. Лідер збірної Латвії Еліна Дікеулаку після фінальної сирени не могла стримати сліз.
А наші – дуже хвацько почали гру з іспанками, повівши в рахунку. Потужна Аліна Ягупова раз по раз продавлювала оборону не таких уже й габаритних іспанок. Як тільки ті наздоганяли нас, включала свою "гармату" Аріна Білоцерківська: три триочкових за чверть – це сильно. Так ми першу чверть виграли 23:19.
Але в другій чверті іспанки додали в пресингу, на підборах – і наша гра почала давати збої. Втім, команда не опускала руки й до великої перерви відставання було невеличке 42:47. Та в третій чверті суперниці пішли у відрив – і далі зуміли його утримати. У підсумку – 77:95.
Таким чином, у другому турі зустрічалися невдахи першого – Латвія–Україна. Ще одна поразка робила шанси на вихід до наступного етапу дуже проблематичними. Втім, перед цією грою у нас були приводи для оптимізму: результативна гра в атаці; рекордна кількість очок, набрана Ягуповою в грі з чемпіонками Європи – 38.
ПОРАЗКА ТА ВИЛІТ З ТУРНІРУ
Зустріч з латвійською збірною почалася нервово: відчувалося, що над командами тяжіє відповідальність за результат. У першій чверті гра йшла очко в очко, але в підсумку ми її все ж програли 14:15. Друга чверть спочатку йшла так само рівно, на гойдалках. І за 45 секунд до кінця першої половини гри ми поступалися лише трьома очками. Але в швидкісній грі й влаштованій командами «перестрілці» наші поступилися. Особливо дошкульним був точний триочковий Кресліної за три секунди до сирени. Отже на велику перерву ми пішли, поступаючись 7 очок – 41:34. Не катастрофа, але дуже прикро.
Далі латишки просто зубами трималися за таку різницю в рахунку, граючи строго в обороні й різноманітно в атаці. Нашим баскетболісткам так і не вдалося наблизитися до суперниць більше, ніж на 5 очок. У підсумку – поразка – 82:74. Варто також відзначити, що в суперечці лідерів Дікеулаку випередила нашу Ягупову – 33:28.
В останньому матчі з британками українській команді потрібна була тільки перемога, бажано з великим рахунком. Гра для нас не задалася з самого початку. Суперниці з першої ж чверті пішли вперед. Після першої половини гри Україна програвала 24:35. Але наші зуміли додати в третій чверті. Два дальніх кидки Ягупової, хороша гра Науменко (в якої день гри припав на день народження) – і на останню перерву, перед четвертою чвертю наші пішли, ведучи в рахунку 45:44. Невже настав перелом?
Перші хвилини останньої чверті точилася вперта, очко в очко, гра – 49:49. Але потім у нашої команди, що грала в кінцівці з короткою лавою запасних, у шість гравчинь, скінчилися сили – і цілих п'ять хвилин наші ніяк не могли подолати оборону суперниць. Британки пішли у відрив 49:62. У підсумку – третя поспіль поразка: 54:68.
І настав час підбивати невтішні підсумки.
ТРЕНЕР – ЛІДЕР – КОЛЕКТИВ
Невдалий виступ на жіночому Євробаскеті – не привід впадати в істерику. Наша команда не була байдужою і боролася в кожному матчі. Але у вирішальних моментах суперниці щоразу виявлялися сильнішими. Наш коуч, чорногорець Горан Бошкович – досвідчений тренер, але йому не вдавалося досягти перелому. І наша команда виявилася єдиною на турнірі, яка не домоглася жодної перемоги. Прикро.
Про лідера. Аліна Ягупова, безумовно, – дуже сильна гравчиня. І в індивідуальній статистиці після першого етапу турніру вона очолила список кращих. Сьогодні – вона обличчя команди, українську збірну неможливо уявити без неї. Але наявність одного, яскраво вираженого лідера таїть у собі небезпеку.
Ні для кого не секрет, що на підготовчому етапі в збірній виник конфлікт між Ягуповою та натуралізованою американкою Деандре Мосс. Бошковичу не вдалося примирити опоненток – і Мосс довелося поїхати зі зборів. Але ж у нашої команди не така довга лава, щоб розкидатися досвідченими гравцями.
Викликають тривогу й пояснення, що їх дала засмучена Ягупова після закінчення турніру: «У нас не було загальної дисципліни, не було командного духу, не було єдиного переможного настрою. Повірте, я, як капітан, намагалася згуртувати дівчат. Але частина гравчинь мене просто не слухають і не сприймають, як капітана, – що я не робила б. Я не хочу переходити на особистості та не хочу нікого ображати. Але єдиного колективу не було».
«Частина гравців»! Тобто справа – не в одній Мосс. Як же бачить лідер нашої збірної майбутнє цієї команди? «Нам тепер тільки залишається працювати далі, формувати нову команду, яка здатна прогресувати, а не регресувати, як було зараз. Я вважаю, що потрібно оновлювати збірну й запрошувати гравчинь, які горять бажанням тренуватися, грати, боротися, битися за результат до останньої секунди, а не вийти – і пограти так, для себе».
Погодьтеся, це більше схоже на слова тренера, а не гравця, нехай навіть лідера збірної. І, судячи з цього, можна припустити, що у Ягупової – конфлікт зі значною частиною цієї команди. Це не може не турбувати.
Турнір закінчено. Гравці й тренерський штаб роз'їхалися на відпочинок. І участь у Олімпіаді-2020 нам уже не «світить». Але життя продовжується. Баскетбольна Україна наразі застигла в очікуванні найважливішого для неї рішення. 15 липня буде обрана країна-господарка жіночого Євробаскету-2021. Україна має шанси отримати цей статус. І від того, яким буде рішення баскетбольних чиновників, залежать плани підготовки нашої збірної на наступні два роки.
ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ ТА АВТОРСЬКІ ПРОГНОЗИ
Ну, й кілька слів – про інші команди та приймаючу сторону – Латвію.
Тут, за традицією, все було добре організовано й проведено. Ввічливі, уважні волонтери та стюарди. Гарячі обіди, кава з десертом кожного ігрового дня, не кажучи вже про безрозмірний резерв мінеральної води.
Але, як відомо, нічого безкоштовного в світі не буває. Наприкінці червня, незадовго до відкриття турніру, з’ясувалося, що бюджет латвійської частини першості має дефіцит у 196 тисяч євро. Для того, щоб покрити цю суму, Латвійський баскетбольний союз провів переговори з Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) і взяв кредит у 100 тисяч євро. Сума, яка залишилася, була покрита за рахунок інших позикових коштів. Погодьтеся, хороший приклад самостійної господарської діяльності спортивної федерації, яка не сподівається тільки на допомогу держави.
Із груп А і В, які грали в ризькій частини турніру, найбільше враження справили фаворити – збірні Іспанії та Франції. Вони й пробилися безпосередньо до чвертьфіналу. Тепер 4 липня в 1/4-й зустрінуться Сербія–Швеція, Іспанія–Росія, Угорщина–Великобританія, Франція–Бельгія.
Завжди цікаво пограти в “угадайку”. Я ставлю на фінал Іспанія–Франція. І на перемогу Франції. Два роки тому в фіналі Євробаскету-2017 зустрічалися вони ж, але тоді перемогли іспанки. Час брати реванш. Як на мене, француженки на цьому турнірі виглядають цікавішими, натхненнішими та з більшим запасом міцності.
Олег Кудрін, Рига
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