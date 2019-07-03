“Сампдорія” і “Генк” не змогли домовитися щодо трансферу Малиновського - ЗМІ

Трансфер 26-річного українського півзахисника бельгійського футбольного клубу “Генк” до італійської “Сампдорії” не відбудеться.

Сторони не дійшли згоди у переговорах. Про це стало відомо з власних джерел "Футбол 24".

Вчора ЗМІ повідомляли, що “Сампдорія” пропонувала "Генку" 20 млн євро за трансфер українського футболіста, Малиновський мав підписати контракт із клубом на 5 років, про що збиралися оголосити протягом доби.

Нагадаємо, минулого сезону Руслан Малиновський відіграв у 51 матчі за “Генк” у всіх турнірах, забив 16 м’ячів та зробив 16 результативних передач.

Фото: ФК "Генк"