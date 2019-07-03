Камерунський гравець "Карпат" Мартін Онгла залишив львівський клуб

21-річний камерунський півзахисник львівського футбольного клубу “Карпати” Мартін Онгла розірвав орендну угоду з клубом.

Гравець іспанського футбольного клубу “Гранада” Мартін Онгла, який виступав в оренді за “Карпати” з січня 2019 року, скористався опцією дострокового припинення угоди. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Карпати”.

“Зелено-білі” вдячні Мартіну Онглі за час, проведений у Львові, та бажають йому успіхів у подальшій кар’єрі”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, камерунський футболіст зацікавив бельгійський “Антверпен”. Його угода з “Карпатами” розрахована до кінця 2019 року, тому львівський клуб може розраховувати на компенсацію за дострокове розірвання контракту.