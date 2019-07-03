Українці здобули 15 нагород континентальної першості з підводного спорту

У грецькому місті Яніна завершився чемпіонат Європи з підводного спорту (плавання в ластах).

За підсумками континентальної першості скарбничка національної збірної України поповнилася 15 нагородами, сім з яких - золоті, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Тричі на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Олексій Захаров, який був найшвидшим на дистанціях 400, 800 та 1500 метрів (в ластах). Титули чемпіонів Європи також завоювали Єлизавета Вакарева (400 метрів, в ластах), яка також стала бронзовою призеркою на 200-метрівці в ластах та Денис Грубнік (400 метрів, підводне плавання з аквалангом).

Данило Колодяжний зібрав повний комплект нагород. Він став кращим на 100-метрівці в біластах, здобув срібло на 50 метрів в біластах та замкнув трійку лідерів на дистанції 200 метрів в біластах.

Кращою була українська команда у складі Єлизавети Вакаревої, Крістіни Мусієнко, Олексія Захарова та Олександра Одинокова у змаганнях змішаної естафети.

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Срібними призерами європейського чемпіонату стали Ірина Пікінер (50 метрів, в біластах) та Євген Степанчук (100 метрів, в біластах). Двічі українська жіноча команда здобувала срібні нагороди в естафетах (4х100 метрів, 4х200 метрів).

Вікторія Уварова здобула до активу української збірної бронзову нагороду на дистанції 100 метрів в ластах.