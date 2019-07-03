Визначилися всі чвертьфіналісти ЧЄ-2019 з баскетболу серед жіночих збірних

Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих національних команд.

Останніми учасниками топ-8 ЧЄ-2019 з баскетболу стали збірні Бельгії та Росії. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За вихід до 1/4 фіналу Бельгія перемогла Словенію з рахунком 72:67, а Росія здолала Італію – 63:54. Раніше Швеція перемогла Латвію (77:62), а Велика Британія виявилася сильнішою за Чорногорію (92:71).

Відео від ФІБА топ-5 кращих моментів у чвертьфіналах жіночого чемпіонату Європи з баскетболу:

Таким чином, у чвертьфіналах гратимуть Іспанія – Росія, Сербія – Швеція, Франція – Бельгія, Угорщина – Велика Британія.

Матчі відбудуться 4 липня.

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися в плей-оф, програвши на груповому етапі всі три поєдинки.