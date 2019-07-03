Мар’ян Швед удруге поспіль зіграв за “Селтік” у контрольному матчі

Атакувальний півзахисник збірної України з футболу Мар’ян Швед взяв участь у третьому спарингу свого шотландського клубу “Селтік”.

Товариський поєдинок “Селтік” - “Санкт-Галлен” (Швейцарія) відбувся 2 липня і закінчився з рахунком 0:0. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Мар’ян Швед удруге поспіль вийшов на поле з перших хвилин матчу і відіграв до 78-ї хвилини.

Дебютував 21-річний український футболіст у складі свого нового клубу 29 червня в матчі з представником третього за рангом дивізіону чемпіонату Австрії — "Вінером" (2:1). Тоді Швед також вийшов у стартовому складі "Селтика" та відіграв перший тайм.

Наступний матч “Селтік” проведе вже в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. 9 липня шотландські футболісти зіграють на виїзді проти боснійського “Сараєва”.

Фото: celticfc.net