Малиновський переходить до "Сампдорії" - ЗМІ

Наступним трансфером італійського футбольного клубу “Сампдорія” стане Руслан Малиновський.

26-річний український півзахисник бельгійського футбольного клубу “Генк” найближчим часом підпише контракт із “Сампдорією”. Про це повідомляє Le Bombe Di Vlad.

Представники клубу протягом довгого часу спостерігали за грою Руслана Малиновського. Минулого сезону футболіст продемонстрував свої таланти і став одним із центральних гравців команди.

Видання зазначає, що залишилося завершити домовленість між клубами. “Сампдорія” запропонує "Генку" 20 млн євро за трансфер футболіста, а Малиновський підпише контракт із клубом на 5 років.

Джерела, близькі до бельгійського клубу, повідомляють, що угода вже закрита, а оголошення підписання контракту може відбутися протягом доби.