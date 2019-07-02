Форвард збірної України з баскетболу Удоденко продовжить кар’єру в Угорщині

Форвард жіночої національної збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко продовжить клубну кар’єру в Угорщині.

Таїсія Удоденко уклала угоду з угорським баскетбольним клубом “Печ”. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Минулого сезону українська баскетболістка виступала за польський “Вроцлав”, де була однією з найкращих. У середньому за матч вона набирала 11,8 очка та робила 6,8 підбирання.

Також Удоденко має досвід виступів в Україні, Росії, Італії, Франції, Швейцарії, Ізраїлі та Чехії.

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Нагадаємо, на останньому чемпіонаті Європи жіноча збірна України з баскетболу не змогла пробитися в плей-оф, програвши всі три матчі групового етапу.