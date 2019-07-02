Хокейний форвард “Айлендерс” підписав із клубом контракт на $49 млн

28-річний форвард Андерс Лі підписав новий договір з клубом Національної хокейної ліги (НХЛ) “Нью-Йорк Айлендерс”.

В рамках угоди гравець заробить 49 млн доларів за 7 років, повідомляє пресслужба УХЛ.

Всю свою професійну кар'єру американець провів у Нью-Йорку (США), а в складі “Айлендерс” дебютував у сезоні -2012/13. Всього Андерс Лі відіграв за команду 7 сезонів, в останньому з яких був призначений капітаном.

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У 82 матчах регулярного чемпіонату хокеїст відзначився 28 шайбами і 23 передачами, а у восьми іграх Кубка Стенлі на його рахунку 4 (1+3) очки.