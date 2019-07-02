Донецький футбольний клуб “Шахтар” відкрив другий майданчик у Червонограді Львівської області в рамках соціального проекту розвитку масового дитячого футболу “Давай, грай!”.

“Червоноград приєднався до міст “Давай, грай!” у вересні 2018 року, а через дев'ять місяців розширився до двох полів. Новий майданчик розташований на території школи № 8”, - повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Під час відкриття футбольного майданчика заняття з юними футболістами провів тренер Академії “Шахтаря” Дмитро Єфімов. Також відбулися різні конкурси і товариський матч.

Фонд Shakhtar Social надав учасникам м'ячі, насоси, манишки, фішки, сітки для воріт і аптечки.

“Шахтар” відкрив другий футбольний майданчик у Червонограді / Фото: ФК "Шахтар"

Всього на майданчику в Червонограді займатимуться близько 80 хлопчиків і дівчат.

Відзначимо, що 2019 року географія проекту розширилася до 23 населених пунктів України. В рамках “Давай, грай!” футболом займаються вже 3000 дітей віком від 7 до 12 років. Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК.