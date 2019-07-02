Козлова поступилася американці у першому колі Вімблдонського турніру

Українська тенісистка Катерина Козлова (№66 WTA) програла 2 липня американці Лорен Девіс (95) у першому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Зустріч завершилася на лондонському корті з рахунком 3:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин.

У другому раунді Девіс зустрінеться з переможницею німецького тенісного дербі Татьяна Марія (65) - Ангелік Кеорбер (5).

Як інформувало агентство, у понеділок стартове коло Вімблдона-2019 подолали українки Еліна Світоліна (8) та Даяна Ястремська (35), а сьогодні Леся Цуренко (33) поступилася чеській тенісистці Барборі Стрицовій (54).